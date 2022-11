Rafael Nadal uitgeschakeld op ATP Finals, Alcaraz sluit als jongste ooit jaar af als nummer één

Tennis Geen zege in Davis Cup: Zizou Bergs en David Goffin verliezen beiden hun duel tegen Australië, ook Gillé en Vliegen delven het onderspit

3-0 voor Australië. Niet de start waar België op gehoopt had. Zizou Bergs het schaarse lichtpuntje in een kille Davis Cup-namiddag. Vrijdag tegen Duitsland is het al van moetens. “Dit is ontgoochelend maar we kunnen beter”, meende kapitein Johan Van Herck.

13 september