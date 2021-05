Rafael Nadal springt uit z’n vel na val: “Die regeltjes gaan ons nog vermoorden”

Een hoogstaand duel in de finale van Rome. Nadal knokte zich na 1 uur en 10 minuten naar winst in set één, maar Djokovic nam over en was onnavolgbaar in de tweede set. In de allesbeslissende derde set had de Serviër aanvankelijk het betere van het spel, maar de Spaanse gravelkoning haalde het alsnog. 7-5, 1-6 en 6-3. Genieten geblazen.