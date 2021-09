Raducanu roept medische time-out in op cruciaal moment tijdens US Open-finale, tot frustratie van tegenstandster

US OpenEven had de jonge Emma Raducanu schrik tijdens de finale van de US Open . De Britse had net twee matchpunten onbenut gelaten en viel op haar knie. Ze riep verzorging in, tot ergernis van Leylah Fernandez, die voelde dat ze het momentum had. Achteraf kon een uiterst bescheiden Raducanu het maar moeilijk geloven. Amper 18 jaar, nummer 150 van de wereld en helemaal van de qualifiers naar winst op de US Open: wat een sprookje.

Kijk hieronder hoe de fans uit hun dak gingen:

Bij 6-4 en 5-3 in het voordeel van Raducanu werd het plots akelig stil in het Arthur Ashe Stadium. De 18-jarige Britse gleed uit en raakte daarbij gewond aan de knie. Bloed sijpelde over het been van Raducanu, en dus drong een verzorgingsmoment zich op. Logisch.

Logisch, maar daarom niet naar de zin van Leylah Fernandez. Zij stond al een set in het krijt, had net twee matchballen van Raducanu weggewerkt en kreeg plots zelf de kans om te breaken. Fernandez hoopte dat momentum vast te houden, maar de time-out gaf Raducanu uiteraard alle tijd om te bezinnen en op krachten te komen. Ze ging in verhitte discussie met de umpire.

Na wat oplapwerk van de dokters stapte de 18-jarige weer op de court en maakte ze de wedstrijd koelbloedig af, met een ace dan nog. Raducanu verloor geen enkele set op haar weg naar de finale. “Ik wou helemaal niet stoppen met spelen, omdat het m’n ritme zou verbreken toen ik moest serveren bij 30-40. Ik kon niet doorspelen, dat was ook niet toegelaten want er hing bloed aan m’n knie”, zei Raducanu over het voorval achteraf. “Ik hoopte gewoon dat ik geen dubbele fout zou maken. Ik kwam erdoor, en door te focussen op het proces en m’n mindset heeft me echt geholpen.”

Volledig scherm © AFP

“Hopelijk hebben Leylah en ik een goede prestatie geleverd”

Raducanu maakte grote indruk met haar krachtige groundstrokes en kwam in de tweede week van het US Open over als een speelster die al jaren op het hoogste podium acteert. “Bedankt New York, vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd heb ik me thuis gevoeld. Jullie hebben me door moeilijke momenten heen gesleept. Hopelijk hebben Leylah en ik een goede prestatie geleverd”, zei ze met enige twijfel in haar stem, kort nadat ze de partij op haar derde wedstrijdpunt had afgemaakt met een ace. “Leylah blijft altijd vechten en ik wist dat ik diep moest gaan. In het laatste game bad ik dat ik geen dubbele fout zou slaan. Ik moest in het moment blijven en me focussen.”

In 1977 was Virginia Wade de laatste Britse die een grandslamtoernooi wist te winnen. 44 jaar geleden schreef zij Wimbledon op haar naam. Wade - 77 jaar oud inmiddels - was ook aanwezig in New York, evenals Tim Henman (47). “Het betekent zoveel voor me om in hun voetsporen te treden en dat ze hier waren. Zij hebben me het geloof gegeven dat ik het kon doen.”

Volledig scherm © AFP

Felicitaties

De Britse kreeg felicitaties uit alle hoeken van de wereld. Van het Britse koningshuis tot voormalig nummer 1 Kim Clijsters, iedereen was vol lof over Raducanu, maar ook over haar tegenspeelster.

Volledig scherm De knie van Raducanu werd ingepakt. © AFP