“Racistische en seksistische clown”: tennisbaas haalt nogmaals uit naar Serena, waarop diens echtgenoot hem van repliek dient

Tennis‘t Zit er 'm opnieuw bovenarms op tussen de clan-Serena Williams en Ion Tiriac (81). Die laatste, miljardair, ex-tennisser en momenteel hoofd van het ATP-toernooi in Madrid en de Roemeense tennisfederatie, sprak openlijk dat het beter is dat de 39-jarige Amerikaanse haar tennisracket opbergt. En dat was allerminst naar de zin van Alexis Ohanian, Serena’s echtgenoot. Ook al omdat het niet de eerste keer is dat Tiriac zijn vrouw viseerde...

De bal ging andermaal aan het rollen in ‘Network of Idols’, een programma op de Roemeense tv-zender TVR. De 81-jarige Roemeen kreeg er al gauw het thema Serena Williams voor de voeten geworpen, waarna hij de controverse opnieuw niet schuwde. “Op haar leeftijd, en op het gewicht ze momenteel zit, beweegt ze lang niet zo soepel meer dan 15 jaar geleden het geval was. Ze was een sensationele speelster, maar als ze een beetje fatsoen heeft, dan stopt ze gewoon met tennissen. In gelijk welk opzicht.”

Volledig scherm Alexis Ohanian met dochtertje Alexis Olympia Ohanian Jr., in september vorig jaar. © Getty Images

Tiriac, het voormalige nummer acht van de wereldranglijst en in 1970 dubbelkampioen op Roland Garros, werd al gauw van repliek gediend door Alexis Ohanian, de echtgenoot van Serena Williams. In een antwoord op een eerdere tweet gaf hij aan dat “niemand geeft om wat Tiriac denkt”, waarna hij in een volgende toegeeft dat hij de Roemeen is moeten gaan Googlen. “Blijkt dat mijn 3-jarig dochtertje meer grandslamzeges heeft dan hij”, stond er te lezen, waarna er ook nog een derde exemplaar volgde. “2021 en ik hou me niet langer in wanneer een racistische/seksistische clown openlijk uithaalt naar mijn familie.”

‘t Was dus niet de eerste keer dat Ion Tiriac, ook vandaag nog de mentor van de Roemeense toptennisster Simona Halep en vorig jaar de op twee na rijkste Roemeen met een geschat vermogen van 1,23 miljard euro, de 23-voudige grandslamwinnares openlijk schoffeerde. In 2018 claimde hij al dat de sport nieuwe persoonlijkheden nodig heeft, waarna hij ook toen haar gewicht ter sprake bracht. “Met alle respect, maar Serena is 36 en ze weegt 90 kilogram”, zei hij toen bij een Duitse krant. Toen reageerde Serena zelf op de uitspraken. “Iedereen mag z’n mening hebben. (...) Maar hij is onwetend en zijn uitspraken zijn seksistisch”, sprak ze toen.

Volledig scherm Ion Tiriac in 2017. © Photo News