Quarantaine zit er voor (bijna) iedereen op, tennistoppers spelen meteen voor volle arena’s: “Dit maakt ons jaar goed”

De meeste tennissers zaten twee weken opgesloten waarbij ze maar vijf uur per dag buiten mochten om te trainen en te eten op Melbourne Park. Voor 72 spelers volgde veertien dagen geleden zelfs een strikte isolatie nadat er op hun vlucht naar Australië een positief geval was ontdekt. Sommigen onder hen hoorden gisteren dat ze zelfs nog tot middernacht van hun veertiende quarantainedag op hun hotelkamer moesten blijven omdat de afzonderingsperiode werd berekend op het moment dat hun vliegtuig aankwam in Melbourne.

Een onaangename verrassing voor onder meer Kimmer Coppejans. Temeer daar zij maar enkele dagen over hebben om zich voor te bereiden op de toernooien die maandag van start gaan en dus nog geen seconde op de tennisbaan stonden.

Demonstratiewedstrijden

Djokovic, Nadal en Thiem bij de mannen en Osaka, Halep en Williams bij de vrouwen sloegen hun tenten op in Adelaide - zo’n 700 kilometer van Melbourne. Samen met hun uitgebreid gevolg kregen ze onderdak en privileges – ze hadden een fitness in het hotel en een balkon om een luchtje te scheppen -, wat op veel onbegrip stuitte in de tenniswereld en daarbuiten. Ook hun veertiendaagse quarantaine zit er vandaag op, en zoals aangekondigd speelden zij meteen enkele demonstratiematchen, mét publiek. Australië is immers al een tijdje virusvrij. Djokovic speelde één set tegen toptalent Jannik Sinner: 6-3. Serena Williams versloeg op haar beurt Naomi Osaka.

“Bedankt om ons te ontvangen”, sprak Williams voor een volle tennisarena. “Eén jaar lang speelden we niet voor publiek. Dat is erg lang, dus dit is geweldig.” Ook Djokovic sprak het volk toe. “Bedankt om te komen en onze dag en zelfs ons jaar goed te maken. Dit is twaalf maanden geleden... Dus ja, dit is heel speciaal. Het zijn lastige tijden voor de hele wereld. Veertien dagen quarantaine was niet makkelijk, maar ik ben dankbaar dat we hier mogen zijn en voor jullie tennis kunnen spelen.”

Volledig scherm Djokovic en Osaka. © REUTERS