Pupil van Xavier Malisse staat verrassend in de kwartfinales op de US Open: “Xavier kan me helpen een betere speler te worden”

“Twee jaar geleden heb ik Lloyd al eens zes à zeven weken begeleid op een Amerikaanse tournee”, vertelde Xavier Malisse in maart nog in deze krant. “Zijn coach Anthony Harris (geen familie) wilde vanaf dit seizoen niet zoveel meer reizen en dus ga ik nu twaalf à vijftien weken voor mijn rekening nemen.” Met succes. Lloyd Harris is nu al zeker van een plek dicht bij de top 30 van de wereld en dan moet zijn eerste grandslamkwartfinale, tegen Alexander ‘Sascha’ Zverev, nog komen. De twee leerden elkaar kennen in Florida via de voormalige conditietrainer van de Kortrijkzaan, Allister McCaw. Het klikte. “We zijn allebei hetzelfde: eerder relax”, wist X-man. “We hebben veel fun, ook naast de baan”, zei Harris na zijn zege op Reilly Opelka (ATP 24) in de achtste finale. “We genieten van onze momenten samen: koffietje, wat praten, wat lachen. We hebben een leuke omgeving gecreëerd en genieten van elke seconde.”

Quote Hij heeft zoveel ervaring, daar kan ik alleen maar van leren. Hij heeft zoveel keer in deze situaties gestaan, hij was natuurlijk ook een fenomenale speler. Lloyd Harris over Xavier Malisse

De resultaten zullen er wel voor iets tussen zitten. De 24-jarige Zuid-Afrikaan begon het jaar als nummer 91 van de wereld, toonde veel regelmaat in zijn prestaties en had met een finale op het tornooi van Dubai – waar hij Thiem en Shapovalov klopte – één serieuze uitschieter. En nu dus bij de laatste acht op Flushing Meadows. The sky lijkt the limit. “Xavier heeft een grote invloed gehad op het team sinds hij erbij is gekomen”, meende Harris. “Hij heeft zoveel ervaring, daar kan ik alleen maar van leren. Hij heeft zoveel keer in deze situaties gestaan, hij was natuurlijk ook een fenomenale speler. Nu kan hij mij helpen om een betere speler te worden. Hij heeft echt wel een enorme impact gehad.”

Volledig scherm Lloyd Harris. © AP

Negen keer geraakte Malisse tot in de achtste finale van een grandslamtornooi, één keer mondde dat uit in een halve finale. Wimbledon 2002. Elf jaar later hing hij de rackets aan de haak en probeerde hij als coach van Ruben Bemelmans en Kirsten Flipkens een andere weg in te slaan. Niet meteen voltreffers. Hij moest groeien in zijn rol. “Zo’n kerel coachen is een droom”, zei Malisse begin dit jaar over Harris. “Hij lacht veel en luistert goed. Zeer aangenaam. En ik heb nog tijd om als coach te evolueren. In het begin wou ik te veel meegeven, nu heb ik begrepen dat het beter is om maar af en toe wat aanwijzingen te verschaffen.” Na drie achtste finales op de U.S.Open als speler staat Malisse vanavond voor het eerst bij de laatste acht in New York. “Als coach heb je meer stress”, lachte hij. “Het is makkelijker om zelf te tennissen. Het zijn andere emoties. Maar ik hou ervan.” Op een dag vindt dus ook Xavier Malisse de job van zijn leven.

Volledig scherm Xavier Malisse. © BELGA