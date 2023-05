Publiek keert zich tegen explosieve Holger Rune nadat die afdruk wegveegt: “Volgende keer doe ik een dutje”

La Caja Magica even op stelten in de eerste set van de laatste match op zondag tussen Rune en Fokina. Die laatste vocht bij 3-3 in de openingsset een punt aan. Volgens de Spanjaard belandde de service van Rune nipt out, waarop hij een challenge aanvroeg. Maar ook Hawk Eye was onverbiddelijk voor Fokina: out. Het punt en de game voor Rune.

Tot ontzetting van Fokina, die bij umpire Carlos Bernardes verhaal ging halen en er de toernooiref wou bijhalen. Maar nog voor die man een beslissing kon maken, ging Rune bij het wisselen van kant kijken naar de bewuste balafdruk. Om die vervolgens met de schoen vlug weg te vegen. Voor de ref zat er niet veel anders op dan bij de aanvankelijke beslissing te blijven. Maar Runes actie was het publiek niet ontgaan en de rest van de partij werd hij het door de fans lastig gemaakt met geregeld fluitjes en gejuich bij onder andere een gemiste eerste opslag.

Toen Rune verhaal ging halen bij de umpire omwille van het onsportieve gedrag van de fans, kreeg hij lik op stuk van Bernardes. “Dan had je die afdruk maar niet moeten wegvegen. Daar was geen enkele reden voor. Als je zoiets doet, weet je dat dit tegen jou kan keren.”

Uiteindelijk kregen de fans wat ze wilden. Een zege voor Fokina na meer dan drie uur tennis (7-6, 5-7 en 7-6), even na 1 uur ‘s nachts zowaar. Rune had het gravelseizoen nochtans uitstekend ingezet, met finale in Monte Carlo en net als vorig jaar winst in München tegen de Nederlander van de Zandschulp. Dinsdag sneuvelde Fokina op zijn beurt in Madrid. De Kroaat Borna Coric klopte de Spanjaard in de achtste finale. Titelverdediger in Madrid is Carlos Alcaraz. Hij plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales na winst tegen Duitser Alexander Zverev in twee duidelijke sets: 6-1 en 6-2.

Rune: “De volgende keer doe ik een dutje”

Op zijn sociale media verdedigde Rune zich maandag nog. “Er is veel gesproken over het slechte gedrag van de Spaanse fans. Het publiek begreep tijdens de wedstrijd niet wat er gebeurde. Je kunt namelijk niet tegen Hawk Eye ingaan en dat is de regel. Het duurde erg lang voordat de umpire en supervisor dit konden uitleggen aan mijn tegenstander. Ze namen niet de moeite om dit ook bij het publiek aan te geven. Ik doe de volgende keer een dutje als ze gaan discussiëren. Ik heb persoonlijk niks tegen de Spanjaarden en ik kijk ernaar uit om weer in Madrid te spelen”, aldus Rune.

