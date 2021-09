Poulain van Xavier Malisse kan frustraties niet bedwingen op US Open, zelfs opponent Zverev helpt om “rotzooi” op te drogen

US Open Publiek keert zich tegen Tsitsipas na nieuwe lange toiletpau­ze, maar Griek is zich van geen kwaad bewust: “Ik doe niets verkeerd”

2 september Stefanos Tsitsipas plaatste zich voor de derde ronde van de US Open, maar haalde zich in zijn overwinning tegen Adrian Mannarino wel de woede van het publiek op de hals. De Griek laste net als in zijn eerste partij tegen Andy Murray een toiletpauze van bijna tien minuten in, tot ongenoegen van fans en tegenstanders: “Het is een ongeschreven regel om dat niet te doen.”