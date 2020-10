Positief of negatief? Goffin is “niet meer besmettelijk”: "Groen licht van iedereen"

Het was me nogal een soap, heel het coronaverhaal van David Goffin (29). Drie testen in de afgelopen veertien dagen waarbij het resultaat van de laatste niet werd meegedeeld. Te complex, volgens de Franse manager van de Luikenaar die zich even moeide in de virtuele persconferentie. "Ik was verrast dat ik die eerste keer positief was", legde Goffin uit. "Ik voelde me ook niet ziek. Na Roland Garros ben ik veertien dagen in quarantaine gebleven in België. Ik ben constant getest geweest en langzaam aan was ik minder positief. En niet meer besmettelijk. Uiteindelijk ben ik gisteren (maandag, red.) in Antwerpen aangekomen en heb ik nog een laatste onderzoek ondergaan. Alles was in orde, ik heb groen licht gekregen van iedereen."