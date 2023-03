PORTRET. Jada Lynch (15), de vertederende dochter van Kim Clijsters die jacht maakt op de ‘American Dream’: “Hopelijk laat België zich niet de kaas van het brood eten”

Australian Open Het maakt die tiende nog straffer: Novak Djokovic won Australian Open met scheur van drie centimeter in hamstring

Afgelopen zondag kroonde Novak Djokovic zich voor de tiende keer tot winnaar van de Australian Open. Een uitzonderlijke prestatie gezien de cijfers, de dominantie, de emotionele belasting – Djokovic was in 2022 nog het land uitgezet – en vooral de hamstringblessure die hem in het begin van het toernooi parten speelde. “Hij had een scheurtje van drie centimeter”, wist toernooidirecteur Craig Tiley.