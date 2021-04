Piqué jaagt met tweet over Super League tenniswereld in het harnas: “Schrijft de man die onze sport heeft verwoest”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Football belongs to the fans. Today more than ever.

Ofwel: “Voetbal behoort aan de fans. Vandaag meer dan ooit.”

Met die tweet joeg FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué quasi de hele tenniswereld in het harnas. Dat uitgerekend híj inzat met supporters en traditie konden velen niet geloven. Piqué kocht zich samen met investeringsmaatschappij Kosmos twee jaar geleden in bij de Internationale Tennisfederatie om de meer dan 100 jaar oude landencompetitie in een nieuw jasje te steken. Het thuisvoordeel werd opgegeven en vervangen door één toernooi met achttien landen in Madrid.

“Hypocriet”

De ziel van de Davis Cup werd op die manier verkocht voor 2,5 miljard euro, de som die Piqué over 25 jaar wil investeren in de nieuwe ‘Wereldbeker tennis’. De eerste editie van de hervormde Davis Cup in 2019 werd een klein fiasco, de tweede editie vorig jaar werd geannuleerd door corona en voor de versie van dit jaar zal naast Madrid ook in Turijn en Innsbruck gespeeld worden. Een complete hervorming dus die doet denken aan de Super League. Niet verrassend kwam er heel wat repliek.

“Wat met de Davis Cup?”, klonk het bij onder andere Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin. “Schrijft de man die onze sport heeft verwoest”, schrijft Jonathan Eysseric. En ook heel wat tennisfans en enkele journalisten konden de tweet van Piqué maar weinig smaken. “Andere rol, andere doelen”. Of: “Hypocriet.”

Tegenover Movistar+, voor hij tweette, gaf de Spaanse verdediger extra uitleg. “Willen we wel een Super League? Willen we wel dat Sevilla, Valencia, Everton, Leicester City en Napoli verdwijnen? Want dan worden zij helemaal niets meer waard” Langs de andere kant begrijpt hij ook de standpunten van de bestuursleden van de initiatiefnemers. “Zij zitten met een slechte financiële situatie en zullen altijd kiezen voor de best mogelijke oplossing in het belang van hun club.”