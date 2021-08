Pijnlijke botsing met camera zorgt voor verontwaardiging bij Daniil Medvedev: “Ik had m’n hand kunnen breken”

TennisOp het tennistoernooi van Cincinnati heeft Daniil Medvedev (ATP 2) dit weekend een voorsprong uit handen gegeven tegen landgenoot Andrey Rublev. Het kantelpunt was misschien wel de botsing van de Rus met de camera achter de baseline. Medvedev weigerde achteraf in te gaan op het voorval, al maakte hij zich wel serieus kwaad tijdens de wedstrijd.

Daniil Medvedev heeft er een niet zo aangename ontmoeting met de cameraman opzitten. In het Russisch onderonsje met Andrey Rublev botste de nummer twee van de wereld pal op een camera toen hij een diepe bal van Rublev ver moest gaan halen. De schade leek mee te vallen, alleen de camera ging tegen de grond. Uit frustratie trapte Medvedev enkele ogenblikken later toch nog eens na. “Haal die camera weg, ik had bijna mijn hand gebroken”, zei hij tegen de umpire. Toen de dokter zijn linkerarm onderzocht, maakte de Rus zelfs gewag van een klacht tegen de organisatie in Cincinnati.

Het stond op dat moment 1-1 in de tweede set, nadat Medvedev de eerste set overtuigend had gewonnen (6-2). Na de botsing haalde hij niet meer zijn gebruikelijke niveau en moest hij uiteindelijk de duimen leggen tegen zijn landgenoot. Het werd nog twee keer 3-6 voor Rublev.

Een pijnlijke nederlaag voor Medvedev op de Western and Southern Open, het traditionele opwarmertje voor de US Open. De Rus weigerde achteraf commentaar te geven op het voorval, Rublev deed dat wel: “Wat extra ruimte op de court zou beter zijn, zodat we overal kunnen lopen. Soms gebeurt het dat we een bal niet kunnen slaan omdat er een scheids in de weg staat. Maar ik hoop dat alles goed is met hem. Afgaande op de manier waarop hij speelde, leek er weinig aan de hand.”

Andere voorvallen

De afgelopen maand kwam Medvedev wel vaker om extrasportieve redenen in de media. Op de Olympische Spelen maakte hij zich nog boos om de vreselijke hitte waarin moest worden gespeeld. In de derde ronde riep hij een medische time-out in, maar ook daarna had hij het lastig. “Als ik de match kan uitspelen maar ik sterf, neemt de tennisfederatie dan de verantwoordelijkheid?”, riep hij sarcastisch naar de umpire.

Twee weken geleden opnieuw een opvallend moment. Op de Rogers Cup smashte hij de bal vol op de racket van tegenstander Bublik, die al half op de grond lag. Hij riep meteen “sorry”, maar deed dat terwijl de bal miraculeus in het spel bleef. Medvedev maakte het punt af, maar de scheids had hem ondertussen al bestraft voor hinder, omdat hij riep tijdens de rally. Hij kon het zelf moeilijk geloven. “Kun je geloven hoe dom die beslissing is? Dit komt op Tennis TV. Hij lacht je uit, dit is ongelooflijk.” Ook Bublik kon z'n lach niet inhouden.

