Pete Sampras definitief voorbij: Novak Djokovic schrijft tennisgeschiedenis met finale in Parijs

Djokovic herstelde zich sterk nadat hij de eerste set door een break had verloren met 6-3. Hij won zes games op rij in de tweede set en begon ook de derde set met winst in de eerste game. Op 2-1 brak hij de Poolse nummer 10 van de wereld, maar Hurkacz knokte zich terug tot 4-4. De Pool overleefde op zijn service een matchpoint, maar moest in de tiebreak toch buigen voor de Serviër, die op zijn tweede matchpoint toesloeg.

In de finale in Parijs treft Djokovic Daniil Medvedev, die afrekende met Alexander Zverev: 6-2 6-2. De halve finale tussen Medvedev en Zverev was een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen won de Rus in drie sets. Dit keer had Zverev weinig in te brengen. Op 2-2 in de eerste set brak Medvedev hem voor het eerst en deed dat vervolgens nog een keer. In de tweede set liep hij al snel uit naar 5-1 en besliste het twee games later. De partij duurde een uur en twintig minuten.