Osaka vloert Williams en plaatst zich als eerste voor finale Australian Open

Derde reekshoofd Osaka blijft zo op koers om voor de tweede keer de Australian Open te winnen. In 2019 mocht ze de trofee al eens in de lucht steken in Melbourne. Tot dusver won ze drie grandslamtitels (met ook US Open 2018 en 2020).

De 23-jarige Japanse neemt het in de finale op tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27) of de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24). Zij spelen later vandaag nog. In de achtste finales had de Tsjechische een einde gemaakt aan het toernooi van Elise Mertens (WTA 16). Voor de 24-jarige Muchova wordt het een eerste halve finale op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady haalde vorig jaar de laatste vier op de US Open.