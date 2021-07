Osaka staat bij Olympische Spelen pers weer te woord ondanks angstaanvallen

“Ik ben mezelf beetje bij beetje aan het voorbereiden zodat ik op mijn top kan zijn voor de Spelen”, schreef de 23-jarige tennisster in een bericht aan de Japanse zender NHK. “Sinds de aandacht van de wereld op mij gericht is, heb ik steeds weer last van angstaanvallen. Dat is vooral zo in de aanloop naar grote toernooien.”