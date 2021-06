Osaka blijft nog weg van de tennisbaan en meldt zich af voor WTA-toernooi Berlijn

Roland Garros Coach van Goffin: “Overtuigd dat hij nog grote zaken kan verrichten”

1 juni Germain Gigounon, coach van David Goffin (ATP 13), heeft zich uitgesproken over de moeilijke periode die Goffin meemaakt, met tien eliminaties in de eerste of tweede ronde sinds het begin van het jaar. De 32-jarige coach is ervan overtuigd dat Goffin nog grootse dingen kan verwezenlijken.