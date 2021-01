Organisatie Australian Open wijzigt planning voorbereidingstoernooien voor tennissers in isolatie

Tennis Kim Clijsters treedt niet aan in Abu Dhabi, 37-jarige Limburgse moet hopen op wildcard voor Australian Open

25 december Het is nog onduidelijk wanneer Kim Clijsters haar eerste wedstrijd in 2021 zal spelen. De 37-jarige Limburgse greep naast een wildcard voor het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi en is ook nog niet zeker van deelname aan de Australian Open.