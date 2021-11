Organisatie Australian Open bevestigt: alle deelnemers moeten gevaccineerd zijn

TennisAlle tennisspelers en -speelsters die in januari aan de Australian Open in Melbourne deelnemen moeten gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft toernooihoofd Craig Tiley zaterdag bevestigd, waardoor de druk op negenvoudig kampioen in Melbourne Novak Djokovic, die weigert te zeggen of hij al dan niet is ingeënt, nog verder toeneemt.

De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, staat van 17 tot en met 30 januari in Melbourne op de agenda. De op een na grootste stad van Australië heeft net samengeteld meer dan 260 dagen in lockdown achter de rug, waarmee het een van de langst gesloten steden ter wereld is geweest. Vorige maand had de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, al uitgesloten dat niet-gevaccineerde spelers en speelsters een uitzondering zouden krijgen om aan het toernooi deel te nemen.

“Er wordt veel gespeculeerd over een vaccinatie en voor alle duidelijkheid, toen de Premier (van Victoria, red.) aankondigde dat iedereen op de speellocatie gevaccineerd moest zijn, hebben we dat gemeld aan de spelers en speelsters”, vertelde Craig Tiley aan televisiezender Channel Nine. “Alle spelers en speelsters begrijpen dat. Ook onze sponsors zullen gevaccineerd moeten worden, net als al het personeel dat op de Australian Open werkt.”

Novak Djokovic, die in Melbourne een historische 21e grandslamtitel zou kunnen behalen, “heeft gezegd dat hij het als een privézaak beschouwt”, vervolgde Tiley. “We zouden Novak hier graag zien. Hij weet dat hij ingeënt moet zijn om hier te spelen.”

Voor de Australian Open van 2021, die in februari in plaats van januari plaatsvond, moesten de spelers/speelsters en hun coaches twee weken in quarantaine verblijven in hotels.