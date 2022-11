Opvallende beelden: oververmoeide Djokovic bibbert en heeft hulp nodig van racket om op de been te blijven

KIJK. Djokovic bibbert en heeft steun nodig van z’n racket om op de been te blijven

Djokovic, intussen toch wat afgegleden naar de achtste plaats op de wereldranglijst, blijft in het Italiaanse Turijn zo ongeslagen na zijn eerdere zeges tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-3) en de Rus Andrey Rublev (ATP-7). Maar de Russische nummer vijf van de wereld dreef ‘Nole’ tot op de limiet - of er zelfs over. Op bovenstaande beelden is te zien hoe hij, met de handdoek voor het gezicht, serieus aan het bibberen gaat en hoe hij later, net na een gespeeld punt, steun moet zoeken bij zijn racket en zelfs dan nog met moeite op de been blijft. Maar toch slaagde de Serviër er dus in na 3 uur en 11 minuten de zege over de streep te trekken.