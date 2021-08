Opvallend: helft deelnemersveld US Open niet gevaccineerd

De US Open is vandaag gestart met lange wachtrijen voor de poorten van het Billy Jean King National Tennis Centre. Die kwamen er door het vier dagen geleden in het leven geroepen voorschrift dat enkel gevaccineerde toeschouwers zouden toegelaten worden. Opmerkelijk daar die verplichting niet geldt voor de spelers. Volgens woordvoerders van de ATP en WTA zou maar 50 procent van het deelnemersveld volledig beschermd zijn tegen het coronavirus. Enerzijds omdat sommige landen nog wat achterlopen met hun vaccinatieproces, maar anderzijds ook omdat een heel deel spelers zich niet wil laten inspuiten. Notoire non-believers zoals Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas vinden het een privéaangelegenheid en zijn bang voor de gevolgen op korte en lange termijn. Gilles Simon verklaarde eerder dat hij geen zin had in een vaccin omdat hij fit genoeg is. Hij werd vorige week uit het tornooi gehaald omdat zijn coach positief bleek te zijn bij een test. “De reden waarom we allemaal gevaccineerd moeten worden is omdat wij, spelers die de wereld rondreizen, een verantwoordelijkheid hebben tegenover het grote publiek”, wist Andy Murray. Ondertussen doen er geruchten de ronde dat de Australian Open volgend jaar enkel gevaccineerde spelers zal toelaten. (FDW)