"Opgesloten zitten in mijn hotelkamer heeft me deugd gedaan": wie is Jennifer Brady, de verrassende finaliste op de Australian Open?

Australian OpenJennifer Brady heeft zich ten koste van Karolína Muchová geplaatst voor de finale van de Australian Open. Onze landgenote Justine Henin, die het grandslamtornooi won in 2004, is het grote voorbeeld van de Amerikaanse. Wie is de 24-jarige Brady, die zaterdag de mooiste zege uit haar carrière kan boeken?

Voor deze Australian Open nog nooit van Jennifer Brady (WTA 24) gehoord? U bent niet de enige. Brady ontmoette op haar weg naar de finale dan wel geen enkele toptwintigspeelster, toch is haar prestatie opmerkelijk te noemen. Voor deze Australian Open was haar beste resultaat op een grandslamtornooi een halve finale. Vorig jaar haalde ze de laatste vier op de US Open. Ze verloor toen tegen Naomi Osaka, nota bene haar tegenstander van zaterdag. Brady ging nipt onderuit met 6-7, 6-3 en 3-6. Zaterdag aanstaande kan ze dus voor die nederlaag revanche nemen. In haar carrière wist ze daarnaast nog maar één WTA-toernooi te winnen. Dat was op het toernooi van Lexington, in de Verenigde Staten.

Frisser door quarantaine

Brady was een van de 72 tennisspelers die vorige maand werden opgesloten op hun hotelkamer, nadat ze op een vlucht zaten met een passagier die positief testte op COVID-19 na aankomst in Melbourne. Volgens de Amerikaanse had die quarantaine geen invloed op haar, integendeel. “Toen ik uit quarantaine kwam, was ik mentaal veel frisser”, zei ze. “2020 was een lang jaar voor mij. Ik heb niet echt een pauze genomen. Diep vanbinnen was ik gelukkig dat ik veertien dagen opgesloten zat. Het hielp me mentaal en ook fysiek.”

Volledig scherm Jennifer Brady in actie. © AFP

Droom die uitkomt

Haar grote idool is Justine Henin en nu kan ze net als onze landgenote de Australian Open winnen. Henin verwezenlijkte dat in 2004. De finale van een grandslamtornooi halen, is een droom die uitkomt voor Brady. De Australian Open is trouwens haar favoriete grandslamtornooi. Brady was na afloop van haar halve finale tegen Muchová dan ook erg gelukkig. “Mijn benen trillen, mijn hart gaat wild tekeer”, klonk het in een eerste reactie.

De Tsjechische Muchová klopte op de Australian Open onze landgenote Elise Mertens. Het was misschien wel een unieke mogelijkheid voor Mertens om op deze Australian Open de finale te halen, maar dat zal Brady worst wezen. Zij hoopt zaterdag haar eerste grandslamoverwinning binnen te rijven. “Ik ben er zeker van dat ik nerveus zal zijn, maar ik kijk ook heel erg uit naar die finale tegen Naomi Osaka.”