“Op Roland Garros was er een corona-uitbraak, maar iedereen zweeg erover”

“Ik wil het gevaar van Covid niet onderschatten, maar in het tennis zijn er altijd afzeggingen geweest omdat spelers ziek waren. Er waren uitbraken van buikloop, griep, maar van protocols was er geen sprake. Enkele spelers bleven gewoon weg en daarmee was de kous af.” Waarna het nummer 37 van de wereld onthulde dat er op het grootste graveltoernooi van de wereld een coronauitbraak was. “Op Roland Garros was er een uitbraak van Covid, maar niemand sprak erover. In de kleedkamers was iedereen besmet en niemand zei er iets van. Ik zag meisjes met een mondmasker rondlopen, omdat zij waarschijnlijk het virus hadden opgelopen en het besmettingsgevaar wilden verminderen.”