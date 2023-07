Op maat gemaakte Gucci-tas doet discussie weer oplaaien: laat Wimbledon strikte keurslijf na meer dan eeuw eindelijk (wat) los?

Zelf zijn we ooit gesommeerd van outfit te veranderen omdat die een centimeter te veel kleur telde en zelfs de grote Roger Federer, vandaag nog geëerd op de All England Club vanwege zijn acht titels, werd ooit op de vingers getikt omdat de zolen van zijn tennisschoenen roodgekleurd waren. Niet volgens de regels. Regels die al sinds de start van ‘The Championships’ in 1877 stipuleren dat de gehele outfit, en liefst ook de bijhorende accessoires, overwegend wit – en niet crèmekleurig! – moeten zijn. Wimbledon deed wel al een toegeving aan de dames opdat zij vanaf deze editie met donker ondergoed mogen spelen, eventuele probleempjes tijdens de menstruatieperiode kunnen zo beter verdoezeld worden. Voormalig tennisbabe Tatiana Golovin werd in 2007 nog bijna verbannen en al zeker verketterd omdat ze het aangedurfd had om met een rode onderbroek haar wedstrijd te spelen. Een eenmalig wapenfeit.

De Italiaanse topper opende zijn tornooi maandag met een wedstrijd tegen de Argentijn Cerundolo maar maakte meer ophef met zijn modieuze, bruingrijze Gucci-tas die hij mee de baan opnam. Het was de eerste keer dat zo’n fashionitem het centercourt tooide. Het Italiaanse modehuis had wel op voorhand de goedkeuring gevraagd van de Internationale Tennisfederatie, de ATP en Wimbledon om de tas zo reglementair mogelijk maken. Maar het blijft toch opvallend en opent misschien wel de deur voor andere merken. Gucci is immers niet het eerste modehuis dat in zee gaat met een tennisspeler. Carlos Alcaraz is bijvoorbeeld ambassadeur voor Louis Vuitton, Federer is dat nog steeds voor Uniqlo, terwijl Matteo Berrettini gesponsord wordt door Boss en Fabio Fognini door Armani. Benieuwd dus naar wie volgend jaar opnieuw de grenzen wat gaat verleggen in Londen.