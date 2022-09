Op bezoek bij de eerste club van Elise Mertens: “Die kleine aap stond altijd op de juiste plek”

Tegenwoordig maakt ze het mooie weer van Melbourne tot in New York, 20 jaar geleden deed Elise Mertens dat op TC Hamont, in het noorden van Limburg. “En ik gaf haar een klein duwtje in de rug”, bleef eerste trainer Joan Brouwers (61) bescheiden over zijn bijdrage. In het gezellige stadspark, omringd door speeltuinen en fietspaden, liggen de zes gravelbanen en de vier terreinen tellende indoorhal van TC Hamont. Bekende naam in het Limburgse tennislandschap en twee decennia geleden ook de club waar het allemaal begon voor de beste dubbelspeelster ter wereld.

Via een achterpoortje dat uitgaf op de schrijnwerkerij van vader Guido – hij maakte kerkstoelen – glipte Elise Mertens (26) geregeld binnen in het park om les te volgen bij trainer Joan Brouwers. Al begon hun verhaal enkele kilometers verder. “Ik gaf in Neerpelt training aan haar zus Laure”, zegt de leraar geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands. “Toevallig lag er een baan vrij langs ons. En dan kwam dat kleine meisje met dat kleine racketje het veld op – Elise was niet ouder dan zes toen – om wat ballen met haar zus te slaan. Ik keek daarnaar en wat bleek: die kleine aap stond altijd op de juiste plek. Nooit gezien! Ik heb haar dan wat oefeningen laten doen en elke bal, ik lieg niet, raakte ze in het midden van haar racket. Wat is dat hier?” Brouwers sprak daarop mama Liliane aan. “Ik zei tegen haar: ‘Laure is goed maar Elise, dat is nog een ander paar mouwen.’”

De gepassioneerde tennisleraar – 40 jaar lang was Brouwers coach op verschillende Limburgse clubs – wilde apart gaan trainen met Mertens, maar dat zagen ze niet zitten in Neerpelt. Vandaar de verhuis naar Hamont. Club gelegen quasi langs casa Mertens. Mooi meegenomen. “De hal hier was nog maar net af”, weet Brouwers nog. “Ik geloof zelfs dat ze nog snel een net gehangen hebben voor ons.” Daarna ging het snel. “Op een avond heb ik Liliane gezegd: ‘Jullie hebben potentieel goud in handen. Het is onvoorstelbaar hoe vlug Elise dingen oppikt. Nu kan je twee dingen doen, maar het gaat u sowieso geld kosten: je gaat serieus moeten investeren in trainingen en Elise gaat ook flink moeten investeren in haar carrière.’ Dat laatste was overigens geen probleem, want niemand die zo gemotiveerd was als zij.”

Op haar tiende nam Brouwers evenwel afscheid van zijn pupil. “Ik kon haar niets meer leren”, aldus de joviale hondenliefhebber. “Waarop ze uitgezworven is.” En daar heeft hij nog altijd geen spijt van: “Ik heb geen verdienste aan haar opmars, ik gaf haar maar een klein duwtje in de rug”, blijft Brouwers bescheiden. De kampioenenmentaliteit om met haar talent aan de slag te gaan zat in haar genen. “Ik herinner me een van haar weinige nederlagen tegen een meisje op TC Meulenberg”, grinnikt hij. “Haar ouders kregen, toen al, een hele dag beeld en geen klank. En het duurde nog een dag vooraleer ze naar mij toekwam. Om dan te zeggen: ‘Ik heb eigenlijk toch heel dom gespeeld, hè’. Dat ze dat besefte, zegt ook al veel, hè.”

Mertens is nog altijd kind aan huis in Hamont. In de spaarzame momenten dat ze in België is, gaat ze met haar honden wandelen in de buurt. De dochter van Brouwers, Lore, speelkameraadje van Elise na de tenniswedstrijdjes vroeger, heeft nog dagelijks contact met de beste Belgische speelster. Bij de voormalige trainer is dat iets minder. “In het begin was dat nog vrij veel”, aldus Brouwers. “Ik heb haar bijvoorbeeld geadviseerd om naar Parijs (Mouratoglou Academy, red.) te gaan in plaats van naar Florida toen ze vijftien was. Vandaag krijg ik nog wel enkele keren per jaar een berichtje. Maar we hebben een deal: als Elise ooit een grandslamfinale speelt, dan betaalt zij mijn reis. En volgens mij heeft ze de grootste kans op de Australian Open. (lacht)”

