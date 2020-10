Ook voor Wimbledon is spelen zonder publiek inmiddels een optie

Roland Garros Tweede reekshoofd Pliskova blijft gelaten achter na verlies tegen ex-winnares Ostapenko

1 oktober De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd, is uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de tweede ronde van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 43). Die won het toernooi in 2017. De 23-jarige Ostapenko zette Pliskova op Court Philippe Chatrier opzij met 6-4 en 6-2. Ze neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 34), de runner-up van 2018, of de Spaanse Paula Badosa (WTA 87). Ostapenko schreef Roland Garros drie jaar geleden op haar naam maar kon daarna niet meer bevestigen op het Parijse gravel. Zowel in 2018 als 2019 ging ze er in de eerste ronde uit, net als bij haar eerste deelname in 2016.