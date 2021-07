Ook Roger Federer past voor Olympische Spelen: knieblessure nekt Zwitser

“Tijdens het grasseizoen heb ik jammer genoeg een terugval met mijn knie gekend. Ik moet aanvaarden dat ik me moet terugtrekken uit de Olympische Spelen”, schrijft Roger Federer op Twitter. De Zwitser, die volgende maand 40 wordt, geeft aan erg teleurgesteld te zijn: “Het is telkens een eer en een hoogtepunt geweest om Zwitserland te vertegenwoordigen. Ik ben al begonnen aan mijn revalidatie in de hoop om later deze zomer terug in actie te komen.”

Ook de vorige Spelen in Rio de Janeiro (2016) miste Federer met een knieblessure. In 2012 pakte hij in Londen nog een zilveren medaille, terwijl hij in 2008 in Peking goud won in het dubbelspel met zijn partner Stan Wawrinka.