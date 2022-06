Ook om zijn veelvuldig zweten te verslaan heeft Rafael Nadal een even simpel als geniaal middeltje in huis

Geregeld op zoek naar de ‘marginal gains’ in het tennis, zagen fans hoe Rafael Nadal in zijn halve finale gisteren tegen Alexander Zverev tussen twee games door zijn hand geregeld in een plastic zak liet verdwijnen. Bij wat nader onderzoek blijkt het om een zak zaagsel te gaan dat gewoon op zijn bankje lag. Wat de Spaanse perfectionist moet helpen zijn handen zo droog mogelijk te houden. Dat stelt Nadal, die zeker wanneer het wat warmer is veel en hard zweet, in staat om ook zo droog mogelijke tennisballen te kunnen opgooien bij zijn service. Om diezelfde reden laat Nadal, zoals ook gisteravond, geen ballen verdwijnen in zijn al te vochtige broekszakken.

Volledig scherm Nadal greep tijdens zijn partij tegen Zverev geregeld naar de handdoek. © AFP

In het begin van de match was het ook opvallend hoe Nadal enkele keren tegen de umpire zei dat hij “probeerde” om minder tijd te pakken tussen de punten, terwijl hij hard in de weer was zijn handen en tennisballen droog te krijgen. De Spanjaard kon op het nodige begrip rekenen van de umpire, die zelf zei last te ondervinden van de vochtige weersomstandigheden op en rond het centre court aan de Porte d’Autueil. Dat kwam Nadal goed uit, want de keren dat hij over de shotclock ging (en dat gebeurde meer dan eens) bleven zo onberispt - laat staan bestraft.

Dat was niet naar de zin van tenniscommentator John McEnroe. “Hij zou een waarschuwing moeten krijgen”, aldus de legendarische ex-tennisser op Eurosport. “Maar geef hem die dan ook. Of tel dan gewoon niet eens. Nu is het bijna lachwekkend. Je ziet hem naar de klok kijken, maar zelfs wanneer Nadal erover gaat zegt hij niets. Is het niet vijftien seconden voor de tweede service? Of tien? Ach, laat vallen... Hij zegt indirect tegen Nadal dat hij zo veel tijd krijgt als hij wil. Hoelang duurt deze game nu al? Twaalf minuten? Komaan, zeg.”

