Ook Novak Djokovic geeft forfait voor Miami

De Miami Open zou normaal gezien het eerste toernooi van Djokovic worden sinds hij vorige maand voor de negende keer de Australian Open won. De Serviër liep down under in de derde ronde een buikspierblessure op maar beet toch door en pakte er zijn achttiende grandslamtitel. Djokovic won het prestigieuze toernooi in Miami al zes keer: in 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016.