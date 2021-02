Ook Kim Clijsters besmet met het coronavirus: tennismama testte positief in New Jersey

Lang niets meer vernomen van Kim Clijsters — haar laatste wedstrijd dateert alweer van de eerste ronde op de US Open begin september — en dat heeft deels te maken met het feit dat de Limburgse tennismama al meer dan een half jaar in Amerika woont. Het is ook daar in New Jersey dat het voormalige nummer één van de wereld vorige maand positief testte op het coronavirus. Clijsters kende milde symptomen, maar voelt zich ondertussen beter. Even werd gedacht dat het daarom was dat de voormalige Australian Open-winnares een wildcard weigerde voor het grandslamtoernooi dat maandag van start gaat, maar volgens haar management was die beslissing al genomen vóór Clijsters met corona opgezadeld raakte. De lange uithuizigheid — twee weken verplichte quarantaine plus drie weken competitie — zonder haar gezin was, net als bij Roger Federer, een doorslaggevende factor om niet op de invitatie uit Melbourne in te gaan.