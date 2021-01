Ook Djokovic reageert op hele heisa rond privileges: “Mijn goede bedoelingen zijn verkeerd begrepen”

Australian OpenNovak Djokovic die in bloot bovenlijf een balletje slaat op zijn balkon van zijn hotelkamer in Adelaide. Genietend van de Australische zon. Een van de privileges van de tennistop. De iets mindere goden moeten het doen met een hotelkamer zonder balkon in Melbourne. Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, staat volledige achter die privileges. “Als je tot de top behoort, heb je recht op een betere deal”, stelt hij. En intussen heeft ook Djokovic zelf al gereageerd op de heisa.

Tiley verwijst naar toptennissers als Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka en Serena Williams, die in tegenstelling tot de andere deelnemers aan de Australian Open hun vanwege de coronacrisis voorgeschreven quarantaineperiode van 14 dagen niet in Melbourne maar in Adelaide doorbrengen. De hotelkamers daar hebben onder andere een balkon, wat niet het geval is in de drie hotels in Melbourne.

Verder dan dat gaan de privileges van Djokovic en co. echter niet, aldus Tiley. Ook in Adelaide mogen de spelers hun hotelkamer slechts vijf uur per dag verlaten om te trainen. Ze beschikken er niet over eigen fitnessruimtes. De sterren mochten wel meer begeleiders meebrengen. Enkele profs die in Melbourne in een hotelkamer verblijven, uitten eerder hun ongenoegen over de privileges die de tennissers in Adelaide genieten.

Iedereen die op een vlucht richting Melbourne zat waarvan iemand bij aankomst positief bleek, moet zich aan een strikte quarantaine houden en mag zijn hotelkamer gedurende twee weken helemaal niet verlaten. Daardoor wordt de voorbereiding van 72 tennissers op het eerste grandslamtoernooi van het jaar stevig in de war gestuurd. De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan normaal.

Djokovic: “Mijn goede bedoelingen zijn verkeerd begrepen”

Ook Novak Djokovic heeft intussen met een uitgebreid statement gereageerd op sociale media. “In het licht van de recente gebeurtenissen, wil ik toch graag een en ander verduidelijken. Mijn goede bedoelingen voor mijn collega’s hier in Melbourne worden verkeerd begrepen, het lijkt alsof ik egoïstisch, moeilijk en ondankbaar ben. Maar dit is helemaal niet het geval.”

“Als ik soms naar de gevolgen kijk van de dingen die ik doe, vraag ik me af of ik niet beter gewoon achteruit leun en van mijn voordelen geniet, in plaats van aandacht te besteden aan de anderen die het moeilijker hebben. Maar toch kies ik altijd voor dat tweede. Ook al brengt dat telkens consequenties en misverstanden met zich mee.”

Quote Ik heb mijn privileges verdiend op de harde manier en daarom is het erg moeilijk voor mij om toe te kijken langs de zijlijn, wetende hoe elk beetje hulp of elk gebaar mij geholpen heeft Novak Djokovic

“Ik geef oprecht om de andere spelers en ik begrijp ook heel goed hoe de wereld in elkaar zit. Dat wie groot en goed is, nog groter en beter wordt en waarom. Ik heb mijn privileges verdiend op de harde manier en daarom is het erg moeilijk voor mij om toe te kijken langs de zijlijn, wetende hoe elk beetje hulp of elk gebaar mij geholpen heeft. Dus ik gebruik mijn geprivilegieerde positie om de anderen te helpen, zoveel ik kan.”

“Ik heb altijd een goede relatie gehad met Craig, en ik respecteer al wat hij doet om van de Australian Open elk jaar opnieuw weer een plaats te maken waar iedereen graag naartoe komt. We hebben heen en weer gemaild en ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om potentiële verbeteringen door te voeren voor spelers die in volledige lockdown zitten, hier in Melbourne. Dat waren ideeën en suggesties die ik verzamelde bij andere spelers hier, zonder de minste bedoeling te hebben om de dingen erger te maken. Ik was me ervan bewust dat de kans klein was dat die suggesties ook effectief aanvaard zouden worden. (...)”

“Ik begrijp alle risico’s die verbonden zijn aan het organiseren van zo’n internationaal evenement in tijden van deze pandemie. Daarom wil ik Tennis Australia, de Australische regering en bevolking bedanken vanuit de grond van mijn hart, omdat zij het risico willen nemen. Voor de liefde van het spelletje, en de veelvuldige opportuniteiten die zo’n toernooi met zich meebrengt. We zijn vereerd en zullen er alles aan doen om ons aan de regels te houden.”

“Ik kijk ernaar uit om te spelen voor het oog van de fans en om deel uit te maken van de tennisgekte, die me hier al naar vele overwinningen heeft gestuwd. Ik kijk er ook naar uit om al mijn collega’s terug te zien”, zo besloot de Serviër.

Twee nieuwe positieve gevallen

Intussen hebben er nog eens twee deelnemers van de Australian Open positief getest op het coronavirus. Het aantal positieve testen bij personen die werden ingevlogen voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen is opgelopen tot tien, onder wie vier tennissers.

