Ook Djokovic naar laatste vier in ATP Finals na winst tegen Zverev

Tennis Simona Halep besmet met coronavi­rus

31 oktober De Roemeense Simona Halep, voormalig nummer een van de wereld in het vrouwentennis, heeft het coronavirus opgelopen. “Ik zit nu thuis in isolatie en vertoon lichte symptomen. Ik voel me goed”, schreef de 29-jarige op haar social media. Halep, momenteel nummer twee op de wereldranking, won dit jaar drie WTA-toernooien: in Dubai, Praag en Rome.