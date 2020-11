Onzekerheid rond toernooien in aanloop naar Australian Open

De toernooien voorzien in Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra zouden plaatsvinden in de deelstaat waarvan Melbourne de hoofdstad is. De algemeen directeur van Tennis Australia Craig Tiley stelt dat die beslissing zich opdrong aangezien er reisrestricties gelden tussen de Australische deelstaten. Daardoor kan niet gegarandeerd worden dat de tennissers vrij kunnen doorreizen van de voorbereidingstoernooien naar Melbourne.

Daniel Andrews, de eerste minister van Victoria, floot Tennis Australia echter al terug. Volgens hem is de aankondiging voorbarig. Andrews brengt in herinnering dat Melbourne hard getroffen werd door de tweede coronagolf en nog maar pas een lockdownperiode achter de rug heeft. “De Australian Open is een enorm evenement, een evenement waar we allemaal van houden, maar dat er komt in een periode waarin de wereld in crisis is”, aldus Andrews. “Het is een belangrijk evenement, maar een derde golf vermijden is nog belangrijker.”