Onze tenniswatcher ziet hoe Goffin weer op het juiste pad zit: “Er is één aspect dat er altijd uitsteekt als hij in vorm geraakt”

Geen meeloper, Hubert Hurkacz, integendeel. De Poolse reus (1m96) haalde op zijn laatste drie ATP 1000-tornooien (Miami, Monte Carlo en Madrid) één keer de halve finale en twee keer de kwartfinale. Om die dan te verslaan op een volgepakte Campo Pietrangeli in Rome, met goed tennis bovendien, dan spreek je van een prima prestatie. Eén aspect dat er altijd uitsteekt als de 31-jarige Waal in vorm geraakt, is zijn return. Op het Foro Italico, waar de ballen flink vliegen en hoog opbotsen, retourneerde Goffin alweer heel wat Poolse bommen en pakte hij geregeld zelfs de tweede service van Hurkacz aan. Tekenend daar de man uit Wroclaw in de servicestatistieken nummer zeven van de wereld is, vóór jongens als Medvedev of Zverev. Als Goffin vertrouwen heeft werkt zijn return, en als zijn return werkt, krijgt Goffin vertrouwen.