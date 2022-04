Onze tennisexpert ziet dat het definitieve adieu van Kim Clijsters amper voor een rimpeling zorgde in de internationale tennisvijver

Amerikaan Fritz (24) maakt in finale Indian Wells einde aan zegereeks Nadal

Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Indian Wells zijn eerste nederlaag van 2022 geleden. De 35-jarige Spanjaard verloor in de finale in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 7-6 (5). Voor de 24-jarige Fritz is het zijn tweede toernooizege en de grootste titel uit zijn carrière.

21 maart