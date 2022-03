Onze tennisexpert weet wat het is om net als Osaka uitgejouwd te worden: “Dat kan het innerlijke huishouden overhoop halen”

Tennis is geen voetbal. Spelers worden niet voortdurend uitgescholden, omdat ze de tegenstander zijn van een supportersfavoriet. Hier en daar blakert het temperament van een bevolkingsgroep wel eens door de etiquette – kijk naar de Balkan-fans tijdens de Australian Open of het Zuid-Amerikaanse enthousiasme op de Miami Open – maar in het algemeen schikt iedereen zich mooi naar de geplogenheden. Zeker op tornooien zijn de aanhangers veelal voldoende verdeeld en zorgt de neutrale kijker vaak voor een buffer. Veel commentaren gaan ook verloren in de massa. In Davis Cup-ontmoetingen is het vanzelfsprekend ietsje anders waarbij onder het mom van chauvinisme meer wordt toegelaten. Twee keer ben ik zelf tijdens zo’n interland zwaar op de korrel genomen, in Israël en Amerika. Kuchen tijdens het serveren, allerlei varianten op ‘you suck’ en in je gezicht uitgelachen worden na een pijnlijke misser. Alles om je uit het evenwicht te halen. Meestal raakt zoiets je kouwe kleren niet maar soms durft het toch in je hoofd te kruipen. Dat ik het me nu nog herinner, tussen een paar honderd profwedstrijden, zegt toch dat het ergens een gevoelige zenuw heeft beroerd.