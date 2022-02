Onze tennisexpert over Djokovic: “Zijn sponsors, die hem fortuinen toeschuiven, zullen er niet mee kunnen lachen als hij toernooien opoffert voor z’n principes”

Mertens voorbij Flipkens in kwartfina­le dubbelspel Australian Open

Elise Mertens heeft zich samen met Veronika Kudermetova geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. In de kwartfinales was de Belgisch/Russische tandem in twee sets te sterk voor Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo. Na 1 uur en 20 minuten stond de 6-3 en 6-4 op het scorebord.

