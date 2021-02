Onze tennisexpert Filip Dewulf: “De favorietenrol waarmaken, is iets waar Elise Mertens in moet groeien”

Australian Open De droom is voorbij: Elise Mertens sneuvelt ondanks goede start in achtste finales Australian Open

11:34 De droom is voorbij. Elise Mertens (WTA 16) sneuvelde in de achtste finales van de Australian Open. Onze landgenote ging in twee sets onderuit tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27): 6-7 en 5-7.