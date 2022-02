Onze tennisexpert: “De kans lijkt groter dat Djokovic zal moeten knarsetanden, dan dat hij over 20 jaar gelijk krijgt”

Australian Open Tweede ronde eindstati­on voor Alison Van Uytvanck op Australian Open: “Knie doet nog altijd pijn”

Op de Australian Open is Alison Van Uytvanck (WTA-55) in de tweede ronde uitgeschakeld. Onze 27-jarige landgenote verloor in drie sets van de Chinese Qiang Wang (WTA-110).

19 januari