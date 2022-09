Onze tennisanalist Filip Dewulf stond ooit op de baan tegen Roger Federer: “Voor mij de grootste aller tijden”

TennisDe grootste aller tijden stopt. Roger Federer slaat op de Rod Laver Cup zijn allerlaatste bal. Onze tennisanalist Filip Dewulf keek de Zwitser ooit in de ogen en noemt hem de grootste aller tijden. “Ik had ergens verwacht dat hij voor eigen volk afscheid zou nemen in Basel. De Rod Laver Cup is een demonstratietoernooi, daar zal hij een paar punten spelen en gevierd worden door het publiek.”

Verrassend is het pensioen van tennisicoon Roger Federer niet, het tijdstip waarop het nieuws valt misschien wel. Filip Dewulf: “Er waren eerder al signalen uit Zwitserland dat zijn knie opspeelde en het niet zo goed ging met zijn revalidatie. Federer is al langer dan een jaar uit roulatie en op zijn leeftijd weet hij dat het moeilijk wordt om weer aan te knopen met de rest.”

Dewulf vindt het verrassend dat Federer voor een pensioen op de Rod Laver Cup kiest. “Ik had ergens verwacht dat hij voor eigen volk afscheid zou nemen in Basel. Ik denk dus niet dat hij veel in actie zal komen op de Laver Cup, dat is een demonstratietoernooi. Ik vermoed dat hij er een paar punten zal spelen en dan zal gevierd worden door het publiek.”

“Met zijn 41 jaar had hij ook al even de pensioengerechtigede leeftijd bereikt, maar wat hij de laatste jaren ondanks blessures nog heeft getoond is geweldig. Als je kijkt naar de jaren daarvoor: 18 jaar lang had hij weinig last van zijn lichaam, dat ging uiteraard gepaard met de ontspannen manier van tennis die hij bracht en zijn vloeiende speelstijl. Het is fantastisch dat hij het zolang heeft uitgehouden.”

Grootste aller tijden

Zelf kwam Dewulf Federer ooit tegen in de Davis Cup eind jaren negentig. Onze analist kon zich helaas niet bij de drie Belgen scharen die Federer ooit klopten op een tennisveld (Van Garsse, Malisse en Goffin, red). “Ik stond 3-1 voor, maar verloor met 3-6. (lacht) Vandaag is dat jammer om te zeggen, want voor mij is Federer de grootste aller tijden.”

“Puur cijfermatig is dat misschien niet gerechtvaardigd omdat Djokovic en Nadal meer grandslams wonnen. Maar er zit zoals gezegd een persoonlijk kantje aan, ik heb nog tegen hem gespeeld en hem van dichtbij op de baan gezien. Als ik ooit een perfecte tennisspeler moet omschrijven, dan moet ik Roger Federer noemen. Hoe vloeiend hij kon tennissen, hoe - bijna nonchalant - hij zijn spel kon opbouwen.”

“De techniek, de klasse en de elegantie straalden ervan af. Als je iemand moet uitleggen hoe je perfect moet tennissen dan moet je gewoon zeggen ‘kijk naar Roger Federer’. Ook zijn houding naast het veld. Hoe hij de sport oversteeg, het icoon dat hij al was als actief tennisser, dat allemaal opgeteld maakt hem voor mij de grootste aller tijden.”

“Twee winters geleden deed hij met Zverev een tournee in Zuid-Amerika, daar verkocht hij arena’s van 50.000 mensen uit. Dan praat je over een Rolling Stones- of rockster-gehalte. Hij kon bijna nergens meer anoniem naartoe gaan en toch bleef hij redelijk bescheiden onder al die aandacht. Hij bleef altijd vriendelijk en collegiaal ten opzichte van zijn medespelers.”

“Een paar keer heeft hij buiten de lijntjes gekleurd, maar als je die twee-drie keer moet optellen over een carrière van 20 jaar dan is het onwaarschijnlijk hoe hij zich heeft gedragen en beheerst. Mijn mooiste herinnering aan hem blijft die epische finale op Wimbledon tegen Nadal. Het was valavond, er hing regen in de lucht. De wedstrijd zou misschien geschorst worden en verplaatst naar de volgende dag.”

“Hoe die twee kerels toen verder bleven tennissen, dat was ongezien. Zo’n niveau met zo’n spanning in de lucht en nog zo’n fantastisch tennis spelen. En dat terwijl je voor een grandslimtitel staat te tennissen. Dat moment zal me altijd bijblijven. Onwaarschijnlijk.”

