Onze tennis-watcher ziet hoe Clijsters nog (veel) werk op de plank heeft: “Hopen dat haar lichaam dit goed doorstaat”

Tennis Alison Van Uytvanck meteen onderuit in Luxemburg

14 september Alison Van Uytvanck (WTA 57) is uitgeschakeld in de eerste ronde op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/235.238 dollar). De Grimbergse verloor in twee sets van het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 35). Het werd 6-2 en 6-3 na een uur en dertien minuten wedstrijd.