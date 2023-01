Ondeugende Stefanos Tsitsipas flirt met Margot Robbie in interview op court na gewonnen kwartfinale

Australian OpenStefanos Tsitsipas en de Australian Open, dat is een match. Nadat de 24-jarige Griekse hardhitter zich plaatste voor de halve finale in Melbourne Park, verklaarde hij openlijk zijn liefde voor Margot Robbie (32), Australische actrice die faam maakte in ‘The Wolf of Wall Street’ waar ze de vrouw van Leonardo DiCaprio speelde.

Met 300.000 Grieken herbergt Melbourne de grootse Griekse enclave na Athene en Thessaloniki en wanneer Tsitsipas het over de Australian Open heeft, verwijst hij graag naar zijn ‘home slam’. “Overal waar ik kijk, zie ik Griekse gezichten of hoor ik Grieks spreken”, sprak hij voor de match. “Zeker als je zo ver van huis bent, is dat een geweldig gevoel. Ik voel me hier erg welkom en kan me onderdompelen in de Griekse cultuur. Als ik hier ooit win, zou ik mijn prijzengeld graag gebruiken voor het bouwen van een school in Victoria (de staat waarin Melbourne gelegen is, nvdr).”

Maar ook de Australische cultuur interesseert Tsitsipas duidelijk. In een interview met Jim Courier na de 6-3, 7-6 en 6-4 tegen de Tsjech Lehecka, betuigde Tsitsipas zijn liefde aan de Aussies. “Geweldig land. Ik hou van vele Australische dingen. En een van mijn favoriete actrices is trouwens een Australische... Margot Robbie.” Een opmerking die het publiek kon smaken, waarop Courier aan Tsitsipas vroeg of hij nu net een lijntje had uitgelegd. “Absoluut. Het zou leuk zijn haar hier een keertje te zien”, ging Tsitsipas onverbloemd verder. Uitkijken of Robbie zich straks laat zien in de Rod Laver Arena, al is zij momenteel druk in de weer met het promoten van haar laatste film, ‘Babylon’.

En het is ook maar de vraag wat Tsitsipas’ huidige vriendin, Theodora Petalas, daarvan zou vinden. Zij studeerde af in New York, woont in Londen en probeert wanneer ze kan wedstrijden van Tsitsipas bij te wonen over de hele wereld. “Soms is het niet makkelijk voor ons", sprak Tsitsipas over zijn relatie eerder deze maand bij Marie Claire. “Maar het lukt wel: wanneer ze naar een toernooi komt, proberen we zo veel mogelijk tijd samen door te brengen.” Sinds 2019 zijn de twee een koppel, toen zij nog in Amerika verbleef.

Tsitsipas, het derde reekshoofd, mikt in Melbourne alleszins op het allerhoogste. “Ik denk dat ik de voorbije maanden beter ben geworden, ik heb aan ervaring gewonnen. Ik besef dat als ik hier mijn beste tennis speel, ik mijn eerste grandslam kan winnen. Daar komt natuurlijk wat geluk bij kijken, de details moeten in mijn voordeel uitvallen. Maar ik voel me goed en de voorbije weken heb ik na mijn vakantie hard getraind, vooral op het vlak van uithouding. Ik ben klaar voor dit seizoen.”

Het is al de vierde keer dat Tsitsipas in de halve finale in Melbourne zit, na 2019, 2021 en 2022. De finale halen op de ‘happy slam’ lukte hem wel (nog) niet. Om voor het eerst die horde te nemen, moet hij voorbij de Rus Karen Khachanov (ATP 20). Die stootte eerder op de dag door na de opgave van de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 31). De statistieken heeft Tsitsipas alvast mee tegen de twee jaar oudere Khachanov. Beide tennissers stonden al vijf keer tegenover elkaar en telkens won de Griek.

De 21-jarige Lehecka groeide de voorbije anderhalve week uit tot de grootste verrassing bij de mannen. De jonge Tsjech had tot voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grandslam. Op weg naar de kwartfinales schakelde hij onder meer reekshoofden Borna Coric (21ste), Cameron Norrie (25ste) en Félix Auger-Aliassime (6de) uit.

