Ondanks hart onder de riem van toernooi-DJ geen stunt voor David Goffin in ATP-toernooi Halle

Roland Garros Ophef op Roland Garros nadat gefrus­treer­de speelster racket weggooit en kindje “in het gezicht raakt”

Een bizar voorval op Roland Garros gisteren. In haar tweederondematch tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) raakte de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) een kindje nadat ze gefrustreerd haar racket had weggegooid. Begu kreeg daarvoor geen straf, enkel een waarschuwing. Tot woede van haar opponente, want de Roemeense won uiteindelijk nog. Op de persconferentie reageerde Begu reageerde op het incident. “Ik wil me verontschuldigen. Ik voel me er echt slecht over.”

27 mei