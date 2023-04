Ondanks dat ze Peng nog steeds niet persoonlijk ontmoet heeft: WTA gaat opnieuw tennistoernooien organiseren in China

De WTA zal vanaf het najaar opnieuw tennistoernooien organiseren in China. De overkoepelende organisatie achter het vrouwentennis maakt zo een einde aan de boycot die het eind 2021 startte naar aanleiding van de zaak rond de Chinese speelster Peng Shuai. Bij de WTA betreuren ze wel dat ze nog steeds geen persoonlijk contact hebben gehad met Peng. “We hebben niet alles bereikt wat we wilden bereiken”, zo klinkt het.

Vanwege de zaak Peng Shuai besloot de WTA eind 2021 om al haar tennistoernooien in China te annuleren. Vorige week maakte de tennisorganisatie echter een einde aan de boycot en zal vanaf het najaar opnieuw toernooien in China organiseren. Zheng Qinwen, landgenote van Peng en tevens het nummer 25 van de wereld, juicht deze beslissing toe. “De mogelijkheid om opnieuw in China te kunnen spelen is goed nieuws voor de speelsters. Er zijn de laatste jaren niet veel toernooien geweest en het is dus goed dat we er nu weer een extra optie bij krijgen.”

De WTA blikt met gemengde gevoelens terug op de boycot. Zo vinden ze het bijvoorbeeld een jammere zaak dat ze er nog niet in slaagden om een persoonlijke ontmoeting te regelen tussen Peng Shuai en de WTA-functionarissen. “We hebben niet alles bereikt wat we wilden bereiken. Maar we hebben contact gehad met mensen die dicht bij Peng staan en we hebben de zekerheid gekregen dat ze veilig in Peking woont met haar familie”, aldus de WTA-verklaring.

De 37-jarige Peng Shuai uitte in november 2021, via het sociale mediakanaal Weibo, beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de toenmalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli. De post werd kort daarna verwijderd. De voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel ontkende later dat ze deze beschuldigingen had geuit en verdween kort nadien van de radar.

Ook nu nog is er veel onduidelijkheid over hoe de 37-jarige Peng eraan toe is. “Ik denk dat het vrij goed gaat met haar (Peng Shuai, red.) en dat ze een normaal leven leidt in China. Maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe het met haar gaat”, aldus Zheng Qinwen. Het 20-jarige tennistalent wou verder niet dieper ingaan op de gevoelige kwestie. “Ik heb nog nooit in mijn leven met haar gesproken”, antwoordde ze op de vraag of ze al contact had gehad met Peng Shuai. “Ik probeer me te concentreren op mijn tennis en praat niet met andere tennisspeelsters over de zaak. Ik breng vooral tijd door met mijn team.”

