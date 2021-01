Officieel: geen Kim Clijsters in Australië

Australian Open Roger Federer nog niet zeker van deelname aan Australian Open

14 december De deelname van de Zwitser Roger Federer aan de Australian Open van 2021 is momenteel nog onzeker. "Het toernooi komt steeds dichterbij", zei de 39-jarige zondag in een interview met SRF. "Ik hoopte in oktober terug 100 procent fit te zijn, helaas was ik dat niet en ben ik dat nog steeds niet."