Oekraïense Svitolina wil in Monterrey niet tegen Russische Potapova spelen

Tennis Speech Djokovic (die ook Amerika niet binnen mag) na zege in Dubai cynisch onthaald: “Kon me geen betere plaats inbeelden”

“Ik kon me geen betere plaats inbeelden om het seizoen te beginnen." Dat zei Novak Djokovic tijdens een interview op de court in Dubai nadat hij zijn seizoen eindelijk heeft ingezet, met winst tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Nogal wiedes, werd er op de sociale media gretig gereageerd - ‘t is de enige plaats waar de Serviër, de enige niet-gevaccineerde speler in de top 100 van de ATP-ranking, eenvoudigweg mag spelen. Ook Indian Wells begin volgende maand lijkt een no-go te worden.

22 februari