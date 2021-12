Nummer 46 van tenniswereld zit er mentaal door na derde keer corona: “Ik ben er helemaal klaar mee”

TennisBenoît Paire maakte via Instagram bekend dat hij opnieuw positief heeft getest op het coronavirus, wat zijn deelname aan de Australian Open ernstig in gevaar brengt. De 32-jarige Fransman is helemaal klaar met de situatie: “Hallo, mijn naam is Benoît Paire en voor de 250ste keer heb ik positief getest.” Een halfjaar geleden had ‘s werelds nummer 46 het al mentaal moeilijk door Covid-19.

Paire had al positief getest tijdens de US Open 2020 in september vorig jaar, wat had geleid tot een gedwongen quarantaine van enkele dagen in New York. Een paar weken later testte hij opnieuw positief op het toernooi van Hamburg. Nu is het dus voor de derde keer raak voor de nummer 46 van de wereldranglijst, die aan zijn volgers op Instagram en Twitter laat weten dat hij er flink doorheen zit.

“Hoe het nu met mij gaat? Ik ben er echt helemaal klaar mee, vooral mentaal. Door corona heb ik een loopneus, maar door al die quarantaines die ik in een kamer aan de andere kant van de wereld heb doorgebracht, voel ik me vooral mentaal niet meer zo goed”, schreef Paire. “Vorig jaar was moeilijk en dit jaar begint op dezelfde rotte manier. @ATPTour, hoe helpen jullie spelers in mijn situatie?”

In april 2021 trok Paire na zijn nederlaag in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo al aan de alarmbel. Hij kon zijn gelatenheid in een cynische babbel niet verbergen. “Tennissen maakt me niet meer blij. Ik word zelfs triest van hier te spelen. Of ik nu win of verlies, het kan me echt niet meer schelen. Ik ben mijn motivatie helemaal kwijt. Dit is één van de mooiste toernooien van het circuit, maar door het coronavirus heerst hier een begrafenisstemming. Corona maakt het dagelijkse leven tot een hel en op het tenniscircuit is het net zo.”

De 1,96 meter lange Fransman, die woont in het Zwitserse Genève, is sinds 2007 prof. Zijn beste prestatie op een grandslam is de vierde ronde op Wimbledon (2017, 2019), Roland Garros (2019) en de US Open (2015).

Volledig scherm Benoît Paire. © AFP

