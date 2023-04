Nummer 1 van de wereld Swiatek uit kritiek op tennisfederaties: “Ze hadden vorig jaar alle Russische en Wit-Russische spelers moeten bannen”

TENNIS 100.000 videoviews in één dag voor dubbelhan­dig spelertje: is Davidov (12) de wegberei­der van een nieuwe stijl?

Hoe zou het nog zijn met Teodor Davidov (12)? Twee jaar geleden berichtten we al over dit met twee forehands (links -en rechtshandig) spelend Bulgaars-Amerikaans jongetje dat furore maakte. Ook onder twaalf blijkt hij bij de beste van de wereld en een video met de titel ‘rechtshandig of linkshandig?’ ging alweer viraal.