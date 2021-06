Nummer 1 van de wereld Barty geeft geblesseerd op in tweede ronde van Roland Garros

Tennis Nadal klopt Zverev op weg naar halve finales

14 mei Rafael Nadal heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Italiaanse Rome. De Spanjaard klopte Alexander Zverev in 2 sets: 6-3 en 6-4. Met deze zege neemt Nadal revanche voor de uitschakeling in Madrid een week eerder.