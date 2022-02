Novak Djokovic zou Wimbledon of Roland Garros laten schieten als vaccin verplicht is: “Mijn lichaam is belangrijker dan eender welke titel”

Novak Djokovic kreeg vorige maand heel wat kritiek over zich heen - u kent het verhaal. Terwijl alleen gevaccineerde tennissers mochten deelnemen aan de Australian Open, trok de Serviër toch richting Melbourne. “Want ik heb een medische uitzondering gekregen”, klonk het. Eenmaal daar werd Djokovic, na twaalf dagen in een quarantainehotel, terug naar zijn thuisland gestuurd. Hij werd neergezet als een anit-vaxer en een rebel. “Een gevaarlijke gek”, schreven sommige internationale media zelfs.

“Maar ik ben niet tegen vaccins”, vertelt hij nu. “Wél wil ik zelf kiezen welke stoffen er in mijn lichaam komen.” Djokovic is niet van plan om zich binnenkort te laten vaccineren. Maar wat dan met de komende toernooien, denk maar aan Wimbledon of Roland Garros? “Ik ben bereid om die op te offeren als een vaccin verplicht is”, aldus Djokovic. “Zelf kunnen beslissen wat er gebeurt met mijn lichaam, is belangrijker dan eender welke titel. Het is een kwestie van vrije wil. Me lichamelijk goed voelen primeert.”

Dat hij zich ooit zal laten vaccineren, is echter niet volledig uitgesloten, zo geeft hij zelf aan. “Ik kijk ernaar met een open blik. Uiteindelijk proberen we allemaal samen een oplossing te vinden om Covid te stoppen. Ik was nooit tegen vaccins. Ik snap dat iedereen ter wereld zijn best doet om het virus te verslaan. Hopelijk zal dat binnenkort ook lukken.”

Volledig scherm Na 12 dagen werd Djokovic teruggestuurd naar Servië. © REUTERS

Djokovic komt ook terug op het Melbourne-debacle. “Ik was teleurgesteld met de manier waarop het voor mij is geëindigd in Australië. Het was een moeilijke periode.”

Hij zou naar eigen zeggen niet weggestuurd zijn omdat hij niet gevaccineerd was. “Mijn medische uitzondering (Djokovic zou een herstelcertificaat gehad hebben na een positieve test in december, red.) werd aanvaard door twee onafhankelijke panels. Ik ben Australië niet uitgezet omdat ik niet gevaccineerd was, hoor. En ook niet omdat ik regels had overtreden of omdat er een fout was gebeurd bij mijn visum. Alles was eigenlijk in orde. De reden waarom ik niet binnen mocht, was omdat de minister voor immigratie mijn visum heeft geannuleerd. De reden? Hij dacht dat er door mij anti-vax-gedachten zouden groeien in het land. Daar ben ik het mee oneens.”

Volledig scherm Novak Djokovic was begin deze maand te gast bij de Servische president. © REUTERS

