Novak Djokovic schrijft zich in voor toernooi in Dubai op 21 februari

Australian Open Djokovic is niet alleen: ook Tsjechi­sche tennisster Voracova zit in Australi­sche “gevangenis”

Niet alleen Novak Djokovic zit in de problemen in Australië. Collega-tennisster Renata Voracova zag - nadat ze al een week in Australië was - haar visum plots afgekeurd worden en zit nu in hetzelfde quarantainehotel als de Serviër. “Het voelt een beetje als een gevangenis”, bevestigt de Tsjechische de woorden van de nummer 1 bij de mannen.

8 januari